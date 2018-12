Van Aert wint veldrit in Bredene

Wout van Aert heeft de Brico Cross in Bredene gewonnen. De 24-jarige Belgische wereldkampioen kwam solo aan in de Belgische veldrit. Voor Van Aert is het de derde opeenvolgende keer dat hij wint in Bredene. Quinten Hermans werd tweede voor Jens Adams.

Met nog een kleine vier ronden te gaan zette Van Aert zijn demarrage in. Hij liet Hermans, Gianni Vermeersch, Laurens Sweeck en Adams achter en soleerde na veel tweede plaatsen naar zijn tweede zege van het seizoen.

Mathieu van der Poel, Toon Aerts en Lars van der Haar waren afwezig in Bredene.