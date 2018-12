Van Gerwen overtuigend naar halve finale WK

Michael van Gerwen heeft de halve eindstrijd van het wereldkampioenschap darts bereikt. De 29-jarige Brabander was zaterdag in de kwartfinale in Londen te sterk voor de Engelsman Ryan Joyce: 5-1. De als eerste geplaatste Van Gerwen neemt het zondag voor een plek in de finale op tegen de Schot Gary Anderson, de nummer vier van de plaatsingslijst.

Van Gerwen startte indrukwekkend tegen de 33-jarige Joyce, die debuteerde op het WK en vrijdag in de achtste finales verrassend James Wade uitschakelde. De Nederlander stond geen game af in de eerste set en behaalde een gemiddelde van liefst 110 punten.

In de tweede set lag het gemiddelde van Van Gerwen iets lager en Joyce pakte met een finish van 126 zijn eerste leg. De favoriet voor de eindzege raakte er niet van in de war en pakte de set met 3-1.

Een eenvoudige zege leek in de maak, maar Van Gerwen viel even ver terug. Hij verloor de derde set met 3-2 en kwam in de vierde met 2-0 achter. De tweevoudig wereldkampioen was op tijd bij de les, pakte drie games op rij en voorkwam daarmee een gelijke stand.

Van Gerwen liet het daarna niet meer spannend worden. De vijfde set pakte hij met 3-1 en de zesde en laatste ook met 3-1.

Anderson was eerder op zaterdag in zijn kwartfinale met 5-2 te sterk voor de Engelsman Dave Chisnall. Van Gerwen, die voor de zesde keer bij de laatste vier van het WK zit, won het toernooi in 2014 en 2017. Anderson was in 2015 en 2016 de beste.

De andere halve finale gaat tussen Michael Smith en Nathan Aspinall, die allebei uit Engeland komen.