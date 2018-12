Laurine van Riessen heeft de Nederlandse titel op het onderdeel keirin veroverd. De 31-jarige baanwielrenster troefde in de finale in Apeldoorn Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet af.

Van Riessen won begin deze maand ook al een wereldbekerwedstrijd op keirin en was vrijdag al de beste bij het NK op de sprint. In de sprintfinale versloeg ze Kyra Lamberink. Die kwam in de finale op keirin slechts tot de vierde plaats.