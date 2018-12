Cant klopt Nederlandse veldrijdsters in Diegem

De Belgische veldrijdster Sanne Cant heeft de avondwedstrijd in Diegem uit de Superprestigereeks gewonnen. De 28-jarige wereldkampioene reed vlak voor de finish weg bij haar Nederlandse concurrentes Annemarie Worst en Denise Betsema, die respectievelijk als tweede en derde over de streep kwamen. Maud Kaptheijns eindigde als vijfde.

Cant nam door haar zege in Diegem tevens de leiding in het klassement over van de Italiaanse Alice Arzuffi, die al vroeg in de koers ten val kwam en in de achterhoede eindigde. De Superprestige gaat in februari verder met de laatste twee wedstrijden, in Hoogstraten (10 februari) en Middelkerke (16 februari).