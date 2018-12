Roger Federer is het nieuwe seizoen goed gestart. De Zwitser won zijn eerste partij in de Hopman Cup in Perth met 6-1 6-1 van de Britse tennisser Cameron Norrie.

In een volgepakte arena zagen ruim vijftienduizend toeschouwers hoe de Zwitser de 23-jarige Brit, de nummer 91 van de wereld, kansloos liet.

Federer doet met Belinda Bencic namens Zwitserland mee aan de Hopman Cup, het officieuze WK voor mixed-teams. Ze spelen ook nog een dubbel tegen Norrie en Katie Boulter.