Jaspers ook de beste op kersttoernooi Zundert

Biljarter Dick Jaspers heeft een persoonlijk topjaar in stijl afgesloten. De 53-jarige Brabander schreef het traditionele kersttoernooi van Zundert voor het eerst sinds 1996 weer eens op zijn naam, door de Belg Frédéric Caudron in de finale met 6-3 te verslaan. Jaspers, die de voorbije jaren een wintersportvakantie steeds verkoos boven het toernooi in Zundert, klopte Caudron eerder deze maand ook al in de finale van het wereldbekertoernooi in de Egyptische stad Hurghada.

De Brabander veroverde dit jaar zijn vierde wereldtitel en keerde terug aan kop van de wereldranglijst. ,,Het is een paar jaar geleden dat ik op de ranglijst nummer 1 ben geweest, Het geeft een goed gevoel dat ik het nu weer ben”, zei Jaspers onlangs. ,,Mijn beste jaren waren 2008 en 2011, maar dit is zeker ook een fantastisch jaar.”