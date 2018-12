Nuis herovert Nederlandse titel op 1000 meter

Schaatser Kjeld Nuis heeft bij de NK afstanden in Thialf de titel op de 1000 meter heroverd. De olympisch en wereldkampioen op dit nummer zegevierde in een tijd van 1.08,16. Ploeggenoot Thomas Krol pakte zilver met 1.08,26 en het brons was voor de onttroonde Kai Verbij (1.08,54).

Voor Nuis was het zijn vijfde Nederlandse titel op de 1000 meter. De afgelopen twee jaar moest hij zijn meerdere erkennen in Verbij. Nuis won zaterdag ook al de 1500 meter.

De top drie van het klassement van de kilometer plaatste zich voor de WK afstanden in februari in Inzell. Nuis, Krol en Verbij verzekerden zich eveneens van deelname aan de EK sprint komende maand in Collalbo. Zij waren de eerste drie in de gecombineerde rangschikking van de 500 en 1000 meter bij de NK afstanden.