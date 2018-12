Nuis verguld met Nederlandse dubbel

De olympische en mondiale dubbel had hij al, maar de Nederlandse dubbel was schaatser Kjeld Nuis een paar jaar kwijt. Tot zijn grote vreugde wist de blikvanger van Team Jumbo-Visma bij de NK afstanden orde op zaken te stellen. Na de 1500 meter op zaterdag won Nuis een dag later ook de 1000 meter in Thialf, goed voor twee tickets voor de WK afstanden.

,,Een 100 procent score, beter kan het niet”, sprak hij glunderend. ,,Al verdienden beide races nog niet de schoonheidsprijs.”

Nuis eindigde bovendien bovenaan in het gecombineerde klassement van de 500 en 1000 meter, waardoor hij mag deelnemen aan de EK sprint in januari op de buitenbaan in Collalbo. ,,Ik heb bij die piste een goed gevoel, we komen er vaak met de ploeg om te trainen. Ik ben relatief wat zwaarder dan de andere sprinters en kan dus goed met de wind overweg. Eerder dit seizoen won ik tijdens de tweede wereldbeker op de buitenbaan in Japan ook de 1000 en 1500 meter en reed ik op de 500 meter in de B-groep eveneens de winnende tijd. Dus ik ga nu vol voor die Europese sprinttitel.”