Oppermachtige Van Gerwen weer naar WK-finale

Darter Michael van Gerwen heeft voor de vierde keer de eindstrijd van het WK bereikt. De 29-jarige Brabander overklaste de Schot Gary Anderson in de halve finale op alle fronten en won met maar liefst 6-1. Van Gerwen neemt het op nieuwjaarsdag in de finale op tegen de Engelsman Michael Smith.

‘Mighty Mike’ bereikte zes jaar geleden voor het eerst de eindstrijd van het WK, maar hij moest toen buigen voor recordkampioen Phil Taylor. Een jaar later sloeg hij wel toe in zijn tweede finale, tegen de Schot Peter Wright. Twee jaar geleden veroverde Van Gerwen zijn tweede wereldtitel door Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, te verslaan. In de vorige editie van het WK moest de nummer 1 van de wereld in de halve finale buigen voor debutant Rob Cross, die in de eindstrijd ook Taylor klopte.

De dartsliefhebbers in Alexandra Palace rekenden zondagavond op een spannend duel tussen de mannen die beiden twee wereldtitels op zak hebben. Ze kwamen echter bedrogen uit. Anderson deelde nog wel het eerste tikje uit door de eerste leg, die Van Gerwen was begonnen, te pakken door 127 uit te gooien. De Brabander brak echter direct terug en trok de set naar zich toe. Hij denderde daarna in hoog tempo door. Anderson kon Van Gerwen niet bijhouden en kwam slechts sporadisch aan uitgooien toe.

De Nederlander won de tweede, derde en vijfde set allemaal met 3-0. Tussendoor moest Van Gerwen in de vierde set één leg aan de 48-jarige Schot laten. Hij leek op weg naar een zege van 6-0, maar de zesde set ging tot groot genoegen van het publiek naar Anderson die daarmee een pijnlijke ‘whitewash’ voorkwam. De Schot kreeg ook volop kansen in de zevende set, maar hij miste de ene na de andere dubbel. Van Gerwen profiteerde daarvan en mag nu op de eerste dag van 2019 gaan proberen zijn derde wereldtitel te pakken.