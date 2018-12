Schouten klasse apart op massastart

Irene Schouten blijft in Nederland een klasse apart op de massastart. De marathonschaatsster behaalde bij de NK afstanden in Thialf haar zesde titel op rij. De nummer drie van de Winterspelen in februari in Zuid-Korea sloeg in de zestiende en laatste ronde toe. Met een machtige versnelling sprintte ze op het laatste rechte stuk naar de eindzege. Haar ploeggenoten Marijke Groenewoud (tweede) en Elisa Dul (derde) eindigden eveneens op het podium.

De Nederlandse kampioenen op de massastart zijn niet automatisch geplaatst voor de WK afstanden in februari in Inzell. In principe wijst de nieuwe bondscoach Jan Coopmans de twee deelnemers aan, zowel bij de mannen als de vrouwen. Ook zal hij de schaatsers selecteren voor de ploegachtervolging en de teamsprint, die in Inzell voor de eerste keer op het WK-programma staat.