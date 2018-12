Shiffrin: records zijn om gebroken te worden

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft een dubbel gevoel overgehouden aan haar recordzege in Semmering. Shiffrin was op de Oostenrijkse piste weer de beste op de slalom en zette zo twee records neer. De 23-jarige Amerikaanse boekte niet alleen haar vijftiende zege van dit kalenderjaar, een unieke prestatie, maar ze verbeterde ook het recordaantal wereldbekerzeges van haar idool Marlies Schild op de slalom (36 tegenover 35).

,,Een paar weken geleden droomde ik dat ik het record van Marlies al had verbeterd. Toen ik wakker werd, moest ik een beetje huilen”, bekende Shiffrin een dag na haar zege. ,,Want een deel van mij wil Marlies helemaal niet overtreffen. Ik wilde dat zij dit record altijd zou houden, omdat ze dat verdient. Zij heeft voor mij mogelijk gemaakt wat ik nu doe. Ik ben Marlies veel dank verschuldigd. Ze stuurde me ook direct een berichtje met felicitaties.”

Shiffrin vindt het een eer dat ze het record nu heeft overgenomen van haar Oostenrijkse idool. ,,Maar er gaat vast iemand komen die ook mij weer overtreft en dat is maar goed ook. Records zijn er om gebroken te worden. Het betekent dat de sport zich ontwikkelt.”