Smith als eerste naar finale WK darts

De Engelse darter Michael Smith heeft zich voor het eerst geplaatst voor de eindstrijd van het WK. De 28-jarige ‘Bully Boy’ rekende in de halve finale af met Nathan Aspinall, die als debutant verrassend ver was gekomen op het WK in Alexandra Palace. Aspinall wist terug te komen van een snelle achterstand van 2-0 in sets, maar moest alsnog buigen voor Smith: 6-3.

De Engelsman besliste de partij door 121 uit te gooien. Smith neemt het op nieuwjaarsdag in de eindstrijd op tegen de winnaar van de partij tussen de tweevoudige wereldkampioenen Michael van Gerwen en Gary Anderson. De Brabander en de Schot staan later op zondagavond tegenover elkaar in Londen.

Smith was op de voorgaande WK’s nooit verder gekomen dan de kwartfinales. De wereldkampioen bij de jeugd van 2013 begon ijzersterk aan zijn eerste halve finale bij de senioren. De Engelsman had binnen 10 minuten de eerste twee sets binnen. In de derde set raakte Smith het initiatief echter kwijt aan Aspinall. Na zeven verloren legs kon de WK-debutant voor het eerst juichen. De 27-jarige darter vierde het binnenhalen van zijn eerste puntje uitbundig en stoomde daarna door. ‘The Asp’ trok de stand gelijk door de derde en vierde set te winnen en herstelde zich ook van verlies van de vijfde set.

Smith toonde daarna echter zijn klasse en nam de partij resoluut in handen. De Engelsman, die zeventien keer de maximale score van 180 gooide, eindigde op een gemiddelde van ruim 105 punten per beurt.