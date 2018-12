Springruiter Smolders derde in Mechelen

Springruiter Harrie Smolders heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Mechelen genoegen moeten nemen met de derde plaats. De 38-jarige Smolders, vorig jaar winnaar in de Belgische stad, bleef in de barrage met vier combinaties foutloos. De Duitser Christian Ahlmann en Kevin Staut uit Frankrijk waren echter sneller.

Ahlmann legde met Clintrexo Z het parcours het snelste af, in 39,87 seconden. Het leverde de Duitser de hoofdprijs van ruim 60.000 euro op. Staut (Edesa’s Cannary) eindigde als tweede in 40,98 seconden, goed voor 37.000 euro. Smolders klokte met Don VHP Z een tijd van 41,42 en moest zich tevreden stellen met 27.750 euro. De Duitse veteraan Ludger Beerbaum gooide er met Casello een paar balken af in de barrage en werd vierde.

Willem Greve moest met Zypria S vijf strafpunten incasseren in de eerste ronde en liep daardoor de barrage mis.