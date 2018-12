Van der Poel neemt steward niets kwalijk

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft een pijnlijke nek overgehouden aan zijn botsing met een steward op het parcours van de Superprestigewedstrijd in Diegem. De 23-jarige Nederlander was aan kop van de wedstrijd net weggereden bij Michael Vanthourenhout toen hij op een smal gedeelte een official niet meer kon ontwijken.

,,Ik zag die man eerst rechts staan”, vertelde Van der Poel op de Belgische tv. ,,Ik dacht dat hij zou blijven staan, maar hij twijfelde en ging nog naar links. Ik knalde er vol op en voelde mijn nek kraken. Mijn nek plooide helemaal dubbel. Dat zal morgen wel stijf zijn.” De steward wilde een bril pakken die een andere veldrijder op die plek was kwijtgeraakt, maar zag daarbij Van der Poel even over het hoofd. ,,Ik neem die man niets kwalijk”, zei de Europees kampioen. ,,Hij deed dat niet met opzet. Het is wel jammer dat het gebeurde, want ik had wat moeite om daarna weer het juiste ritme te vinden.”

Van der Poel wist zich echter te herstellen en schreef ook de zesde wedstrijd van dit seizoen uit de Superprestige op zijn naam.