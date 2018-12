Visser en Kleibeuker kijken uit naar Inzell

Esmee Visser (22) is sinds haar sensationele doorbraak in het vorige seizoen olympisch kampioen (5000 meter) en Europees kampioen (3000 meter). Na haar indrukwekkende toptijd bij de NK afstanden in Thialf op de 5000 meter (6.49,49) heeft de jonge stayer van TalentNED nu ook een Nederlandse titel te pakken. ,,Nu nog een wereldtitel. Dat moet dan maar in februari in Inzell gebeuren”, zei ze met een glimlach.

Visser, die ondanks een hardnekkige verkoudheid een topprestatie wist af te leveren, behaalde in Heerenveen haar derde seizoenszege op rij op de langste afstand. ,,Ja, ik denk wel dat ik nu de favoriet ben voor de wereldtitel”, gaf ze toe. ,,Zo voel en zie ik mezelf niet, maar de buitenwereld denkt er wel zo over. Inmiddels kan ik die druk gelukkig wel aan.”

De verrassende nummer twee Carien Kleibeuker (40), bezig aan haar laatste seizoen, keek in Thialf eveneens met voorpret uit naar Inzell. ,,Ik schaats daar graag. Drie jaar geleden heb ik in Inzell het werelduurrecord verbroken. Ik mik nu op een mooi afscheid.”