Waterpolocoaches vinden Havenga de beste

Bondscoach Arno Havenga van de Nederlandse waterpolosters mag zich de beste trainer ter wereld van een vrouwenploeg in 2018 noemen. Havenga kreeg van zijn collega’s, verenigd in de Worlds Water Polo Coaches Association (WWPCA), de meeste stemmen. Havenga veroverde afgelopen zomer met Oranje in Barcelona de Europese titel.

Na twee verloren EK-finales pakten de waterpolosters van Havenga dit keer wel het goud, door Griekenland met 6-4 te verslaan. Het leverde de 44-jarige Rotterdammer kort voor de jaarwisseling ook een persoonlijke onderscheiding op. De zeventien waterpolocoaches die directeur zijn van de WWPCA kozen Havenga tot beste vrouwencoach. Hij volgt Adam Krikorian op, al jarenlang de succesvolle bondscoach van de Amerikaanse vrouwen. Krikorian kreeg de prijs de afgelopen drie jaar.

Bij de mannen werd de Hongaar Zsolt Varga, trainer van topclub Ferencváros, gekozen tot beste coach. Varga pakte met zijn ploeg de nationale én Europese titel.