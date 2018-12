Bertens begint seizoen met zege op Mertens

Tennisster Kiki Bertens is het nieuwe seizoen goed begonnen. Op het WTA-toernooi in Brisbane won de 27-jarige Nederlandse haar eerste partij van de Belgische Elise Mertens in een lange driesetter: 6-2 6-7 (6) 6-4

Bertens pakte in Australië de eerste eerste set met twee breaks. Op een breakpoint won ze de set. Vervolgens verloor ze meteen haar eerste opslagbeurt van de tweede set. Bertens leek het even kwijt en kwam op een 3-0-achterstand in games. Ze knokte zich echter terug naar 4-4. In de tiebreak pakte de Belgische alsnog de set.

In de derde set waren beide speelsters aan elkaar gewaagd en sloegen ze fraaie winners. Een vroege break van Bertens maakte de Belgische meteen ongedaan. Op 4-4 pakte de Wateringse opnieuw de break en mocht ze serveren voor de wedstrijd. Na bijna tweeënhalf uur spelen sloeg ze op haar eerste matchpoint meteen toe.