Schaatsbond berispt Schouten en Hekman

De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft Simon Schouten en Gary Hekman berispt voor hun gedrag bij de massastart op de NK afstanden in Heerenveen. Beide schaatsers gingen in de laatste bocht onderuit en dat leidde tot een verhitte woordenwisseling, waarbij ook fysiek contact plaatsvond. Hekman gooide boos zijn bril naar Schouten en duwde met zijn helm tegen die van zijn rivaal. Schouten pakte Hekman, die door de jury werd aangewezen als veroorzaker van de valpartij, daarop even vast.

De KNSB vindt dat de schaatsers met hun fysieke gedrag de regels hebben overtreden, omdat hun gedrag afbreuk doet aan de sport. Beiden kregen een berisping. Schouten en Hekman mogen op nieuwjaarsdag wel ‘gewoon’ meedoen aan de NK marathon in Groningen. ,,De KNSB is in contact getreden met beide betrokken teams om de onderlinge verhoudingen te verbeteren, dergelijk gedrag uit te bannen en voortaan binnen de regels een sportieve strijd te leveren”, meldde de bond.