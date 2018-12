Schaker Carlsen wel de beste in blitz

Magnus Carlsen moest de wereldtitel snelschaken aan Daniil Doebov laten, maar de Noor was zondag in Sint-Petersburg wel de beste op het WK blitz. Carlsen pakte 17 punten in het spel waarin de schakers slechts 3 minuten bedenktijd hebben plus 2 seconden per gespeelde zet. De 28-jarige Noor bleef Jan-Krzysztof Duda uit Polen na 21 partijen een half punt voor. Anish Giri eindigde op de tiende plaats met 13,5 punten.

,,Ik ben opgelucht, het was een zware dag”, zei Carlsen. ,,Ook als je aan kop staat, is het niet makkelijk. Ik werd achtervolgd en dan is ieder half punt nodig om te winnen.” Hij pakte zijn vierde wereldtitel in deze discipline. Twee dagen eerder was de Noor in het snelschaken, met 15 minuten bedenktijd plus 10 seconden per zet, geklopt door Doebov. De Rus pakte een half punt meer.

Carlsen verlengde vorige maand in Londen zijn status als wereldkampioen schaken. In de tweekamp met de Amerikaan Fabiano Caruana eindigden alle klassieke partijen in remise. Een tiebreak met snelschaken moest de beslissing brengen en daarin was Carlsen beter bedreven dan zijn uitdager.