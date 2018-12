Van Gerwen: laten zien wie de beste is

Bijna iedereen verwachtte een spannend duel, maar Michael van Gerwen overklaste Gary Anderson op alle fronten in de halve finale van het WK darts. ,,Ik heb gewoon laten zien wie de beste is, punt uit”, zei de 29-jarige Brabander bij RTL7. ,,Ik ben hier heel blij mee, maar ik ben nog niet klaar. Dit was pas de halve finale. Nog één wedstrijd te gaan.”

‘Mighty Mike’ bereikte zijn vierde WK-finale door de tweevoudig wereldkampioen uit Schotland met 6-1 te verslaan. ,,Er stond heel veel druk op mijn schouders. Iedereen verwachtte heel veel van mij, ik ben blij dat ik het heb kunnen waarmaken. Ik heb Gary continu pijn gedaan, hij bleef er maar achteraan lopen. Op de juiste momenten was ik steeds heel goed. Ik ben blij dat ik de finale weer heb gehaald, maar ook een beetje opgelucht. Ik wil hier niets laten liggen. Ik denk ook dat ik het verdiend heb. Ik heb zoveel ‘shit’ over me heen gehad dit jaar, maar daar ben ik goed mee omgegaan.”

Van Gerwen strijdt op nieuwjaarsdag met de Engelsman Michael Smith om de wereldtitel én de hoofdprijs van 500.000 pond, omgerekend ruim 560.000 euro.