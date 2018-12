Van Gerwen zet zijn ervaring in tegen Smith

Michael van Gerwen rekent op nieuwjaarsdag op een ijzersterke Michael Smith als tegenstander in de finale van het WK darts. ,,We hebben geweldige wedstrijden tegen elkaar gespeeld. Maar op de belangrijke momenten in mijn carrière heb ik steeds van hem gewonnen”, zo keek de 29-jarige Brabander vooruit op zijn Engelse opponent in zijn vierde WK-finale in een volgepakt Alexandra Palace in Londen.

Twee keer eerder veroverde Van Gerwen de wereldtitel. In 2014 en 2017, nadat hij in 2013 de finale had verloren van de inmiddels gestopte dartslegende Phil Taylor. Tegen Smith heeft Van Gerwen een zeer positieve balans. De 28-jarige Engelsman kon van de 31 onderlinge duels er slechts vijf winnen. In mei versloeg Van Gerwen ‘Bully Boy’ in de finale van de Premier League met 11-4.

Smith, de wereldkampioen bij de jeugd van 2013, heeft voor het eerst in zijn carrière de grote WK-finale bereikt. ,,Voor hem wordt het de eerste keer dat hij in de WK-finale staat, dat zorgt voor een ander soort druk. Ik moet in de finale tegen hem gebruik maken van mijn ervaring.” Zo wil ‘Mighty Mike’ zijn tegenstander op belangrijke momenten pijn doen. ,,Ik ga hem onder druk zetten.”

Van Gerwen rekent op dit WK af met alle criticasters, na enkele mindere maanden. ,,Ik heb iedereen laten zien dat ik sterker ben dan mensen denken”, zei de Brabantse darter na zijn overtuigende zege op de Schotse tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson (6-1). ,,Mensen denken dat ik een slecht jaar heb gehad, maar ik heb nog altijd meer gewonnen dan iedere andere darter.”