Del Potro meldt zich af voor Australian Open

Tennisser Juan Martin del Potro heeft zich afgemeld voor de Australian Open in Melbourne, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De 30-jarige Argentijn is nog onvoldoende hersteld van een zware knieblessure die hij bij het toernooi van Shanghai in oktober opliep.

,,Mijn genezing verloopt goed en ik zal later bekendmaken waar ik mijn comeback zal maken. Jammer genoeg zal het niet in AustraliĆ« zijn”, zei Del Potro. ,,Ik mis de Australian Open maar ik ben blij met mijn vooruitgang.”

Del Potro is nummer 5 van de wereld. De 30-jarige Argentijn herstelt van een breuk in de rechterknieschijf. Daardoor miste hij ook al de ATP Finals in Londen. De Australian Open beginnen op 14 januari.