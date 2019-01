Froome en Thomas opnieuw samen naar de Tour

Titelverdediger Geraint Thomas en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome staan op 6 juli in Brussel aan de start van de Tour de France. Team Sky maakte bekend dat het Colombiaanse talent Egan Bernal op 11 mei de kopman zal zijn in de Giro d’Italia.

,, Het is een moeilijk besluit geweest waar in 2019 de focus op te leggen, zeker met de zege van de Giro vorig jaar en de geweldige tijd die ik daar met het team heb gehad. Voor 2019 is mijn nummer één doel echter de Tour de France”, zegt Froome. ,,Het was zeker een lastige beslissing om mijn roze trui niet te verdedigen, maar met de Tour als belangrijkste doel is het beter de Giro over te slaan.”

Thomas heeft eveneens van de Tour zijn hoofddoel gemaakt. ,,Misschien als ik de Tour niet had gewonnen in 2018, had ik gekeken naar een programma met de Giro en de Vuelta. Het zou nu echter jammer zijn niet terug naar de Tour te gaan en ook om er niet 100 procent voorbereid te starten.”