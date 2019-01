Haase wel door in dubbelspel Doha

Tennisser Robin Haase heeft met partner Matwé Middelkoop de kwartfinales bereikt van het dubbelspel in het ATP-toernooi van Doha. Het Nederlandse koppel won op nieuwjaarsdag in de eerste ronde van het als vierde geplaatste Brits/Kroatische duo Dominic Inglot/Franko Skugor: 3-6 6-3 10-7.

Haase en Middelkoop treffen in hun volgende partij de Spanjaarden Albert Ramos-Vinolas en Fernando Verdasco.

Haase ging in het Qatar Open van Doha in het enkelspel al in de eerste ronde onderuit tegen de Chileen Nicolás Jarry uit Chili: 7-6 (7) 4-6 6-7 (4).