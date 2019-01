Irene Schouten prolongeert titel NK marathon

Irene Schouten heeft bij de NK marathonschaatsen op kunstijs in Groningen haar titel geprolongeerd. De 26-jarige kopvrouw van Royal A-ware, met Jillert Anema als coach, was na 100 ronden zoals min of meer verwacht de sterkste in een lange eindsprint. Bianca Bakker eindigde als tweede en Manon Kamminga kwam als derde over de finish.

Voor Schouten was het haar vierde titel op rij in deze discipline. Ze is dit seizoen met negen opeenvolgende overwinningen nog ongeslagen op de marathon.

Uiteraard waren veel ogen vanaf de start gericht op Schouten, die afgelopen zondag in Thialf nog voor de zesde keer de Nederlandse titel op de massastart veroverde. De marathonschaatsster uit Andijk liet zich in de beginfase al meteen van voren zien en zorgde er persoonlijk voor dat een vroege vluchtpoging van Melissa Wijfje teniet werd gedaan.

Ongeveer halverwege de wedstrijd vormde zich een kopgroepje van zes, dat echter te weinig samenwerkte en daardoor alweer snel kon worden ingerekend door het peloton. Daarna trachtte Carien Kleibeuker, ploeggenote van Schouten, weg te komen. De vluchtpoging van de 40-jarige routinier, die zondag bij de NK afstanden in Thialf met zilver nog een WK-ticket veroverde voor de 5000 meter, kreeg echter evenmin de zegen van de meute.

In het laatste deel van de race hadden de tactische plannen van de diverse ploegen de overhand. Daardoor reed het peloton in een soort van optocht richting finale. Voor Schouten was dit het ideale scenario. Mede dankzij het standvastige kopwerk van Kleibeuker en teamgenote Elisa Dul kon de titelverdedigster opnieuw zegevieren.

,,Ik was niet super in deze race”, liet Schouten na afloop bij de NOS weten. ,,Carien verdiende deze titel meer. Ze heeft echt heel goed gereden en alles voor mij gedaan, evenals mijn andere ploeggenoten. Maar om op deze manier te winnen, heb je een sterke eindsprint nodig en die heb ik, maar Carien helaas niet.”