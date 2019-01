Kiplimo rent snelste 10 km ooit op oudjaar

MADRID – De Oegandese atleet Jacob Kiplimo was op oudejaaravond bijzonder snel in de San Silvestre Vallecana, een wegwedstrijd over 10 kilometer door Madrid. De pas 18-jarige Kiplimo klokte 46.41 minuten, de beste tijd ooit gelopen op deze afstand. De tijd wordt echter niet als wereldrecord erkend, omdat het parcours te veel afloopt (5,5 meter per kilometer).

Kiplimo’s tijd gold uiteraard wel als parcoursrecord. Hij verbeterde de 26.54 uit 2006 die niemand minder dan de Keniaan Eliud Kipchoge destijds liep. Kipchoge verbeterde dit jaar in Berlijn het wereldrecord op de marathon en zette het op 2.01.39.

Bij de vrouwen won de Keniaanse Brigid Kosgei in 29.54, eveneens een parcoursrecord.