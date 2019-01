Stroetinga pakt 7e titel, Hekman weer ten val

Arjan Stroetinga heeft bij de NK marathonschaatsen op kunstijs in Groningen voor de zevende keer goud veroverd. Na 150 ronden was de 37-jarige Fries van Royal A-ware de sterkste in een enerverende eindsprint. Sjoerd den Hertog eindigde als tweede en Crispijn Ariëns kwam als derde over de streep. De onttroonde titelhouder Simon Schouten miste als nummer vier het podium net.

Titelkandidaat Gary Hekman (AB Vakwerk) ging in de laatste bocht als nummer drie onderuit en was daardoor kansloos voor zijn eerste eindzege. Dat overkwam hem twee dagen eerder bij de NK afstanden in Thialf op de massastart ook al.

Vooraf werd in Groningen over dat ‘race-ongeval’ nog veel nagepraat. In de laatste bocht tikten de sprintende kanshebbers Schouten (Royal A-ware) en Hekman elkaar aan, waardoor beiden hard in de stootkussens terecht kwamen. De twee boze marathonschaatsers gingen verhaal bij elkaar halen en even leek er sprake van een handgemeen op het ijs. Beiden konden zich net op tijd beheersen, maar kregen van de KNSB een dag later niettemin een berisping wegens ontoelaatbaar gedrag.

Door het spraakmakende incident in Heerenveen was de marathon in Groningen extra beladen. De twee betrokken teams zochten elkaar tijdens het NK marathon opnieuw een paar keer op, met het nodige duw- en trekwerk tot gevolg, maar zonder verder uitwassen.

Ondanks de vele vluchtpogingen bleef het peloton langdurig bijeen. In de slotfase hield AB Vakwerk het tempo hoog om de kans op ontsnappingen zo klein mogelijk te maken. De ‘groene brigade’ speelde op deze manier sprinter Hekman als belangrijkste troef uit. In de slotronden namen de mannen van coach Jillert Anema (Royal A-ware) het initiatief echter over waarna de erkende sprinter Stroetinga het karwei vakkundig afmaakte.

,,Vorige week zat volgens de buitenwacht de sleet er bij mij misschien nog op, maar nu niet meer”, liet de Friese routinier, die in 2016 voor de laatste keer zegevierde, lachend weten bij de NOS.