Van Gerwen: beste gevoel van de wereld

Michael van Gerwen voelde zich na zijn derde triomf bij het WK darts in Londen de koning te rijk. ,,Dit is het beste gevoel van de wereld, het beste gevoel ooit”, sprak de Brabander glunderend na zijn zege op de Engelsman Michael Smith (7-3). ,,Ik had graag wat beter gespeeld in deze finale, maar wat maakt het uit? Ik ben voor de derde keer wereldkampioen. Hoger kun je niet komen, al had ik graag nu al wat meer wereldtitels gehad.”

Van Gerwen, voor wie donderdag een huldiging staat gepland in zijn woonplaats Vlijmen, erkende dat hij voor het ultieme duel in Alexandra Palace een tikkeltje nerveus was. ,,Niemand twijfelde vooraf aan mijn wereldtitel. Alle druk lag op mijn schouders. Ik voelde op het podium de adrenaline soms door mijn lijf pompen. Nu is er een zware last van me gevallen. Ik heb hier een perfect toernooi gespeeld. Beter kan ik het voor mezelf niet wensen.”