Van Gerwen gaat op voor derde wereldtitel

Darter Michael van Gerwen gaat op de eerste dag van 2019 voor zijn derde wereldtitel. Daarvoor moet de nummer 1 van de wereld vanaf 21.00 uur in de finale van het WK in Alexandra Palace in Londen afrekenen met Michael Smith. De 28-jarige Engelsman staat voor het eerst in de eindstrijd van het WK, Van Gerwen al voor de vierde keer.

De Brabander begon als topfavoriet aan het WK. Hij rekende overtuigend af met Alan Tabern, Max Hopp, Adrian Lewis en Ryan Joyce. In de halve finale verpletterde de wereldkampioen van 2014 en 2017 de eveneens tweevoudige wereldkampioen Gary Anderson met 6-1.

De Brabander is niet verbaasd dat hij Smith tegenover zich treft in de finale. Eerder dit seizoen speelden ze al tegen elkaar in de finale van de Premier League. Van Gerwen won toen met 11-4. ,,Ik had van die kant van het speelschema maar op drie spelers gerekend en Michael was een van die drie”, zei ‘Mighty Mike’. ,,Het zal een zware finale worden, maar ik wil hem op de juiste momenten pijn doen.”

Mocht de Brabander zijn derde wereldtitel bij profbond PDC pakken, dan wordt hij donderdag in zijn woonplaats Vlijmen gehuldigd.