Van Gerwen herovert wereldtitel in Londen

Darter Michael van Gerwen heeft in Londen de wereldtitel heroverd. De 29-jarige Brabander was in Alexandra Palace in de eindstrijd met 7-3 te sterk voor de een jaar jongere Engelsman Michael Smith, die in zijn eerste WK-finale niet echt tegen de druk bestand bleek. Na 4-0 had ‘Bully Boy’ nog wel even een opleving, terwijl ‘Mighty Mike’ een dipje in zijn concentratie beleefde (4-2). Echt spannend werd het echter nooit.

Van Gerwen behaalde eerder in 2014 en 2017 de wereldtitel. Hij verdiende ruim 550.000 euro met zijn derde triomf in de Engelse hoofdstad en verstevigde daarmee zijn leidende positie in het mondiale dartsklassement. Smith, die als nummer tien van de wereld aan het WK begon, ging met dik 220.000 euro naar huis.

Van Gerwen stond voor de vierde keer in de eindstrijd. In 2013 verloor hij in de WK-finale van dartslegende Phil Taylor. ‘Mighty Mike’ is nu de eerste speler, buiten Taylor, die drie wereldtitels bij de PDC heeft gewonnen. ‘The Power’, inmiddels gestopt, staat op veertien wereldtitels bij de dartsorganisatie, die hij zelf mede oprichtte.

Van Gerwen startte sterk in de eerste leg, die hij afsloot af met een finish van 129 punten. Hij haalde daarna, met een gemiddelde van ruim 108, ook de eerste set binnen (3-2). Ook de tweede en derde set gingen met twee keer 3-1 naar ‘MVG’, mede dankzij de slordige Smith die moeite had met het uitgooien van de dubbels.

De Engelsman kwam pas in de vierde set (3-2) voor de eerste keer op voorsprong. Smith verzuimde echter voor de setwinst onder meer tot drie keer toe dubbel 12 uit te gooiden. In de vijfde set (2-3) slaagde hij er zowaar in om met een finish van 124 de nul weg te halen (4-1).

In de zesde set, waarin Van Gerwen nogal ver wegzakte, liet de Britse thuisspeler eindelijk zien waarom hij in de WK-finale optrad (0-3). Het publiek ging erin geloven, maar de Nederlandse favoriet stelde snel orde op zaken. Via 6-3 haalde Van Gerwen het beslissende punt binnen met zijn derde wedstrijdpijl.

Van Gerwen sloot de finale af met een gemiddelde van 102,21 punten en 14 keer de hoogste score van 180. De ietwat teleurstellende Smith bleek steken op een gemiddelde van 95,29 punten, met dertien keer een 180.