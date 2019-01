Djokovic wint ook tweede partij in 2019

Tennisser Novak Djokovic heeft ook zijn tweede partij in 2019 gewonnen, zij het met enige moeite. Op het Qatar Open won hij weliswaar van de Hongaar Marton Fucsovics, maar wel nadat hij de eerste set had verloren: 4-6 6-4 6-1. Djokovic bereikte daarmee de kwartfinale.

In Doha, waar hij het evenement twee keer won, heeft Djokovic nu veertien overwinningen tegenover één nederlaag staan. Alleen bij zijn eerste bezoek aan de stad in 2015 verloor hij een keer, in de kwartfinale van Ivo Karlovic.

De Servische aanvoerder van de wereldranglijst had deze keer in de eerste ronde op nieuwjaarsdag overtuigend afgerekend met de Bosniër Damir Dzumhur, 6-1 6-2.