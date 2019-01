Murray snel klaar in Brisbane

Andy Murray is al in de tweede ronde van het tennistoernooi van Brisbane uitgeschakeld. De 31-jarige Schot moest woensdag zijn meerdere erkennen in de Rus Daniil Medvedev: 7-5 6-2.

Murray was het toernooi een dag eerder begonnen met winst op de Australiƫr James Duckworth. De drievoudig grandslamwinnaar hoopt dit jaar weer aansluiting te vinden met de top van de wereld. Vorig jaar kwam hij wegens een heupblessure maar weinig in actie. Murray is afgezakt naar de 240e plaats op de mondiale ranking.

Medvedev treft in de kwartfinales in Brisbane de Canadees Milos Raonic.