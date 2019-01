Tennisster Schoofs uitgeschakeld in Auckland

Bibiane Schoofs is in de tweede ronde van het tennistoernooi in Auckland uitgeschakeld. Ze moest zich in haar wedstrijd tegen de Canadese Eugenie Bouchard na drie sets gewonnen geven: 6-7 (5) 6-4 6-4.

Schoofs, nummer 174 van de wereldranglijst, overleefde drie kwalificatiewedstrijden voor het toernooi in Nieuw-Zeeland. In de eerste ronde zag ze haar Belgische opponente Alison Van Uytvanck na zeven games opgeven.

Bouchard stuit in de kwartfinale op de winnares van het Duitse onderonsje tussen Julia Görges en Mona Barthel.