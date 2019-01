Tweede zege voor Duitsland in Hopman Cup

Het Duitse tennisteam heeft in de Hopman Cup de tweede overwinning behaald. In Perth werd Frankrijk met 2-1 verslagen. Duitsland was eerder te sterk voor Spanje.

Wimbledonwinnares Angelique Kerber versloeg woensdag Alizé Cornet in drie sets: 5-7 6-2 6-4. Alexander Zverev had daarna tegen Lucas Pouille ook drie sets nodig: 6-3 6-7 (6) 6-2. De winst in het dubbelspel ging vervolgens wel naar Cornet en Pouille: 4-3 (4) 4-3 (3).

Duitsland neemt het vrijdag in het afsluitende groepsduel op tegen Australi√ę. De groepswinnaar speelt in de finale tegen de winnaar van de andere poule. Daarin leidt Zwitserland met twee zeges.