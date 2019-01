Djokovic naar halve finale in Doha

Novak Djokovic staat in de halve finale van het Qatar Open in Doha. De nummer een van de wereld was in de kwartfinale in drie sets te sterk voor de Georgische tennisser Nikoloz Basilasjvili: 4-6 6-3 6-4.

Djokovic opende het seizoen met een zege in de eerste ronde op de Bosniƫr Damir Dzumhur (6-1 6-2). Hij had vervolgens drie sets nodig tegen de Hongaar Marton Fucsovics: 4-6 6-4 6-1.

Roberto Bautista Agut is de tegenstander van Djokovic in de halve finale. De Spanjaard klopte de Zwitser Stan Wawrinka in twee sets: 6-4 6-4.