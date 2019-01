Dumoulin: ploegleiding hakte knoop door

iet Tom Dumoulin zelf maar de ploegleiding van Sunweb heeft uiteindelijk bepaald dat de Limburger zich komend wielerseizoen in eerste instantie focust op de Giro d’Italia. Dat vertelde Dumoulin in Berlijn, waar de ploeg zich aan de media presenteerde. ,,Ik kwam er niet uit, zij hebben de knoop doorgehakt”, meldde de 28-jarige renner die de Giro in 2017 won. Vorig jaar werd hij tweede in zowel de Giro als de Tour, waarna hij ervan overtuigd was dat zijn seizoen dit jaar om die laatste wedstrijd zou draaien.

Dat veranderde toen de etappeschema’s van beide grote rondes werden bekendgemaakt. Dumoulin was op vakantie. ,,Ik zat met mijn vrouw in een hutje op 3000 meter hoogte in Nepal. We hebben er over gepraat, het parcours van de Giro was veel beter voor mij.” Vanuit Nepal volgde een sms’je naar Marc Reef, een van de ploegleiders. ,,Ik schreef: voordat jullie een besluit nemen: we moeten toch nog even praten.”

Reef ontbrak wegens ziekte in Berlijn waar in de hippe club Umspannwerk Alexanderplatz de mannen-, vrouwen en opleidingsploeg werden voorgesteld. Zijn collega Aike Visbeek gaf toe dat het een moeilijke keuze was geweest. ,,Maar het parcours van de Giro en het signaal van Tom dat hij aangaf ook gemotiveerd te zijn voor de Giro gaven de doorslag. We hebben gewoon gekeken waar sportief de grootste mogelijkheden liggen.” Dumoulin krijgt in ieder geval gezelschap van Wilco Kelderman, de renner die hem in de bergen het langst moet kunnen bijstaan. Ook Martijn Tusveld, de Belg Jan Bakelants en de AustraliĆ«rs Robert Power en Chris Hamilton rijden in principe de Giro. Visbeek: ,,Ze hebben misschien minder ervaring, maar ik denk dat we als ploeg sterker zijn dan in de Giro van 2017.”

,,Natuurlijk was het plan eerst anders”, keek Dumoulin nog een keer terug op het wikken en wegen. ,,Ik had een mooi voorjaar willen rijden en me dan kunnen focussen op de Tour. Met goede benen en veel geluk kan ik ‘m ook winnen, denk ik. Maar stel dat je de Giro laat lopen en in de Tour derde wordt. Dat is het ook niet.”