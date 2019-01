Caleb Ewan heeft de vorm al vroeg te pakken. De Australische wielrenner won voor de tweede dag op rij een criterium in eigen land. De renner van Lotto-Soudal spurtte in Williamstown naar de zege en versloeg landgenoten Brenton Jones en Heinrich Haussler. De dag ervoor was Ewan ook de snelste in Geelong. Hij klopte in de sprint Haussler en de Oostenrijker Marco Haller.

Ewan is de komende jaren de sprinttroef in de Belgische ploeg. Hij is overgekomen van Mitchelton-Scott.