Veel publiek bij huldiging Michael van Gerwen

Darter Michael van Gerwen is donderdagavond in zijn woonplaats Vlijmen gehuldigd vanwege zijn derde wereldtitel. De wereldkampioen werd vanaf 19.00 uur toegejuicht op het volle Plein in het centrum van de Brabantse plaats.

Burgemeester Willemijn van Hees, die zelf de finale in Engeland had bijgewoond, overhandigde een cheque van 1800 euro voor Make-A-Wish. Van Gerwen is betrokken bij dit goede doel. Het bedrag verwijst naar 180, de hoogste score die je kunt gooien in één beurt bij darts.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) was namens het kabinet afgereisd naar Vlijmen. De bewindsvrouw bekende dat ze zelf een groot fan van darts is en veel wedstrijden had bekeken tijdens het kerstreces. Ook de Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels (Sport, SP) huldigde de sporter.

Van Gerwen werd dinsdagavond voor de derde keer wereldkampioen darten. In de finale van het WK in Londen versloeg hij de Engelsman Michael Smith met 7-3.

In 2014 en 2017 pakte de Brabander de wereldtitel ook al.