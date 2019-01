Jaspers staat deel prijzengeld af aan jeugd

Biljartgrootheid Dick Jaspers heeft de nationale bond toegezegd een deel van zijn prijzengeld af te staan aan de opleiding voor jonge spelers. De nummer 1 van de wereld én regerend wereldkampioen voelt zich hiertoe mede verplicht omdat er meer grote toernooien met verhoogd prijzengeld zijn gekomen. De biljartbond noemt het een ,,prachtig gebaar” dat de succesvolle driebander op deze manier wil bijdragen aan een gezonde toekomst voor zijn sport.

Jaspers werd afgelopen jaar voor de vierde keer wereldkampioen driebanden. Volgens de Brabander hét hoogtepunt van 2018. ,,Vooral dan de manier waarop ik de titel heb behaald, in de slotfase met penalty’s.” En dat terwijl het niveau steeds hoger wordt. Jaspers: ,,Ik durf te stellen dat er steeds harder getraind wordt door de topspelers. De motivatie is groot bij iedereen. Er zit heel veel beweging in de sport.”

Na een ongekend succesvol 2018 stelt Jaspers geen specifieke doelen voor 2019, zo liet hij op de website van de KNBB weten. ,,Ik probeer altijd een goede balans te vinden tussen zo goed mogelijk presteren en ook van het leven te genieten. Ik neem mijn sport en ambities serieus en ik leg de lat behoorlijk hoog. Dat past wel bij me, maar ik ben ook voorzichtig met verwachtingen. Ik denk er allemaal niet zoveel aan.”

Jaspers ondersteunt het initiatief om biljarten op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te krijgen, zij het niet intensief. ,,Ik speel hier geen bijzondere rol in. Wel heb ik op mijn Facebookaccount links van Olympische Spelen Parijs 2024 en de petitie staan. Laten we met z’n allen het gewoon zo veel mogelijk promoten!”