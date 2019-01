Keizer en Meppelink overleven in Den Haag

De beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben op het toernooi uit de World Tour in Den Haag met heel wat moeite de kwartfinales bereikt. De Europees kampioenen overleefden tegen het Franse duo Aline Chamereau/Alexandra Jupiter twee matchpoints en sloegen daarna zelf toe: 19-21 21-13 18-16.

,,Dit was een hele bizarre wedstrijd, we hebben zo wisselvallig gespeeld en met aardig wat dipjes”, zei Keizer. ,,Toch hielden we ons hoofd er op de een of andere manier bij. Ik heb veel aan Madelein te danken, die gooide de beuk er nog even in aan het eind.” Keizer en Meppelink strijden zaterdag in de Sportcampus Zuiderpark met een koppel uit Finland om een plek in de halve finales.

Joy Stubbe en Marleen van Iersel werden in de achtste finales uitgeschakeld door het Spaanse duo Liliana/Elsa (15-21 18-21). De drie Nederlandse koppels bij de mannen kwamen allemaal de groepsfase door.