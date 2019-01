Sjarapova geeft met blessure op in China

Maria Sjarapova heeft vrijdag bij het tennistoernooi van Shenzhen in China in de kwartfinales geblesseerd opgegeven. De voormalige nummer één van de wereld had te veel last van haar dijbeen om verder te spelen. Sjarapova keek op het moment dat ze de strijd staakte tegen een achterstand van 6-1 4-2 tegen de Wit-Russische Arina Sabalenka aan.

Het is nog niet duidelijk of deelname van Sjarapova aan de Australian Open in gevaar komt. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint maandag 14 januari.

Sjarapova won de Australian Open in 2008. In 2016 werd de nu 31-jarige tennisster voor vijftien maanden geschorst wegens doping.