Skeletonster Bos stroef in Altenberg

Kimberley Bos is ook in de derde wereldbekerwedstrijd skeleton ver uit de buurt van het podium gebleven. De Edese, die vorig jaar bij de Winterspelen in Pyeongchang op de achtste plaats eindigde, kwam in het Duitse Altenberg niet verder dan de zestiende plaats. Ze was daarvoor twee keer negende geworden.

Na de eerste run stond Bos nog achtste, maar de tweede afdaling door het ijskanaal verliep minder vloeiend. In de eindstand gaf ze ruim 3 seconden toe op de Russische winnares Elena Nikitina, die ook de stand van de wereldbeker aanvoert. De Duitse Jacqueline Lölling werd tweede en Joelia Kanakina uit Rusland werd derde.