Bautista Agut pakt de titel in Doha

De Spaanse tennisser Roberto Bautista Agut heeft het ATP-toernooi van Doha op zijn naam geschreven. De nummer 24 van de wereld rekende in de finale af met Tomas Berdych: 6-4 3-6 6-3. Bautista Agut had in de halve finale voor een grote verrassing gezorgd door met Novak Djokovic de nummer 1 van de wereld te verslaan (3-6 7-6 (6) 6-4).

De 30-jarige Spanjaard pakte op het hardcourt in Qatar zijn negende ATP-titel. Hij hield een opvallende traditie in stand. Al vier jaar lang begint Bautista Agut steeds met een toernooizege in januari. In 2016 en 2018 was hij in de aanloop naar de Australian Open de beste in Auckland, in 2017 pakte hij de titel in Chennai. ,,Het was een fantastische week voor me”, zei Bautista Agut, die met Stan Wawrinka en Djokovic twee grandslamwinnaars versloeg.

Zijn opponent Berdych liet in Doha zien dat hij weer helemaal terug is. De 33-jarige Tsjech, ooit de nummer 4 van de wereld, stond het afgelopen half jaar aan de kant met rugklachten. Berdych onderstreepte zijn terugkeer door op zijn eerste toernooi direct de finale te halen. Een veertiende titel bleek echter net te hoog gegrepen. ,,Roberto was vandaag te goed, maar ik ben blij met de week die ik heb gehad”, zei de Tsjech, die in 2016 zijn dertiende en voorlopig laatste ATP-titel veroverde.