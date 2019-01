Beachkoppel Keizer/Meppelink klaar in Den Haag

De beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn er niet in geslaagd de halve finales te bereiken op het toernooi uit de World Tour in Den Haag. Het Finse koppel Anniina Parkkinen/Taru Lahti was in twee sets te sterk voor de regerend Europees kampioenen: 22-20 21-16.

Bij de mannen bereikten Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zonder te spelen de laatste acht omdat hun tegenstanders Aleksandrs Samoilovs en Janis Smedins uit Letland zich terugtrokken wegens een blessure.

Mees Blom en Yorick de Groot vlogen er in de eerste ronde van de knock-outfase uit tegen de Amerikanen Casey Patterson en Chase Budinger. Jasper Bouter en Ruben Penninga bereikten wel de tweede ronde door de Amerikanen William Kolinske en Miles Evans uit te schakelen. Zij treffen nu de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak.