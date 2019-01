Denen aan de leiding na tweede dag Zesdaagse

Baanwielrenners Lasse Norman Hansen en Marc Hester hebben op de tweede dag van de Zesdaagse van Rotterdam de leiding in het klassement overgenomen van Niki Terpstra en zijn Franse partner Thomas Boudat. De Denen hadden na de eerste dag een ronde achterstand, maar maakten die al vroeg in de koppelkoers goed.

Met de zege in de koppelkoers en ook in de koppeltijdrit voeren ze na de tweede dag in Ahoy het klassement aan. Norman Hansen en Hester hebben 99 punten. Dat zijn er vier meer dan Terpstra en Boudat, die ook nog eens op een ronde staan. Yoeri Havik en Wim Stroetinga staan derde met 90 punten. Zij hebben twee ronden achterstand.