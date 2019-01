Federer zet Zwitsers op voorsprong

Roger Federer heeft Zwitserland in de finale van de Hopman Cup tegen Duitsland op een 1-0-voorsprong gezet. De 20-voudig grandslamwinnaar versloeg Alexander Zverev in twee sets: 6-4 6-2. De Hopman Cup geldt als het officieuze WK tennis voor gemengde landenteams.

Belinda Bencic kan bij winst op Angelique Kerber de zege voor de Zwitserse ploeg al binnenhalen. Verliest zij, dan valt de beslissing in een gemengd dubbel. Vorig jaar stonden dezelfde landen in Perth in de finale. Toen won Zwitserland het beslissende dubbel.