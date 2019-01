Milwaukee in vorm voor topper tegen Toronto

Met alle vijf zijn basisspelers in de dubbele cijfers zag Milwaukee Bucks-coach Mike Budenholzer zijn team met duidelijke cijfers (144-112) winnen van zijn vorige werkgever Atlanta Hawks. Het was de eerste keer dat Budenholzer Atlanta trof na een dienstverband van vijf jaar, dat na het vorige seizoen in goed overleg werd beëindigd.

Khris Middleton en Malcolm Brogdon waren ieder goed voor 19 punten, Giannis Antetokounmpo kwam tot 16, Eric Bledsoe (14) en Brook Lopez (10) waren de andere starters die geen van allen op meer dan 22 speelminuten uitkwamen. Het was de vijfde zege op rij voor de Bucks, die de leiding in de Eastern Conference van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA overnamen van Toronto Raptors, de komende tegenstander.

Antetokounmpo kwam slechts 19 minuten in actie, desondanks genoeg voor zijn 25e ‘double-double’ van het seizoen, met ook nog 10 assists.