Sneeuw hindert skispringers in Bischofshofen

De heftige sneeuwval in Oostenrijk heeft de skispringers zaterdag aan de kant gehouden in Bischofshofen, de laatste halte van de Vierschansentournee. De skispringers zouden van de grote schans naar beneden komen voor een training én de kwalificatie, maar de aanhoudende sneeuwval verhinderde dat. De organisatie heeft daarom alles verschoven naar zondag.

Dan wordt ook sneeuw verwacht, maar minder hevig dan op zaterdag. De skispringers krijgen het wel druk. Eerst gaan ze naar beneden voor een trainingssprong, gevolgd door de kwalificatie en vanaf 17.00 uur de wedstrijd. De Japanner Ryoyu Kobayashi hoopt in Bischofshofen zijn ‘grand slam’ compleet te maken. De 22-jarige Kobayashi won de eerste drie wedstrijden van de Vierschansentournee in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen en vrijdag ook in Innsbruck.

Vorig jaar wist Kamil Stoch alle wedstrijden te winnen. De Pool evenaarde toen de unieke prestatie van de Duitser Sven Hannawald in 2001-2002.