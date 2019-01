Tsoerenko en Pliskova in finale Brisbane

De finale van het WTA-toernooi van Brisbane gaat tussen de Oekraïense Lesia Tsoerenko en de Tsjechische Karolina Pliskova. Tsoerenko was in haar halve finale verrassend de baas over Naomi Osaka, de Japanse nummer 2 van de plaatsingslijst. De 29-jarige Oekraïense won in twee sets (6-2 6-4) en bereikte daarmee de finale, waarin ze met Pliskova de nummer 5 van de plaatsingslijst treft.

Pliskova rekende in haar halve finale af met de Kroatische Donna Vekic, eveneens in twee sets: 6-3 6-4. Tsoerenko veroverde in haar loopbaan vier WTA-titels, Pliskova heeft er al elf op zak. In 2017 was ze al een keer winnares in Brisbane. Pliskova leidt in de onderlinge duels met 3-2.