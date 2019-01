Van der Poel boekt in Gullegem 100e zege

Mathieu van der Poel heeft zaterdag in Gullegem zijn honderdste overwinning als veldrijder geboekt. De 23-jarige Nederlander was zoals bijna gebruikelijk oppermachtig in de cross in West-Vlaanderen. Van der Poel reed in de achtste van tien ronden weg bij zijn Belgische medevluchter Gianni Vermeersch en kwam solo over de finish.

De alleskunner op de fiets had in Gullegem geen concurrentie van Wout van Aert en Toon Aerts, de twee Belgen die het hem dit seizoen zo af en toe weleens moeilijk maken. Van der Poel kon daardoor zonder tegenstand zege nummer 100 bijschrijven. Op nieuwjaarsdag had hij al de Grote Prijs Sven Nys in Baal gewonnen.

Zondag staat Van der Poel in Brussel weer aan de start van de wedstrijd om de DVV Trofee. Hij moet daar wel zien af te rekenen met Van Aert en Aerts en ook met Lars Boom, die na bijna twee jaar zijn rentree in het veld maakt.